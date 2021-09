Rodolfo Hernández da la sorpresa, y ya se asoma buscando el segundo lugar en las encuestas presidenciales

El más reciente estudio electoral, realizado por la revista Semana, dio a conocer cómo está el panorama político de cara a 2022, y Rodolfo Hernández, precandidato presidencial bumangués, se configura como una de las sorpresas.

En una encuesta en la que Gustavo Petro continúa punteando en soledad, con amplia ventaja, pero cada vez con menor porcentaje, el exalcalde de Bucaramanga sorprende en la lista, al salir de cuarto, a solo dos puntos porcentuales de Sergio Fajardo, que se ubica como el segundo.

Teniendo en cuenta que esta encuesta tiene un margen de error del 2,4%, y que Hernández tiene un 5% de intención de voto, y Fajardo y Galán un 7 y un 6% respectivamente, hay un triple empate en el segundo lugar, por lo que entre los tres estaría, de momento, el que podría competirle a Gustavo Petro en la segunda vuelta.

Pese a las críticas que ha recibido Hernández, en otras encuestas el precandidato se ha mostrado como una ficha fuerte en las elecciones, y podría ser sorpresa para el 2022.

"Yo no me preocupo por lo que suba o baje #Petro, me preocupo por conocer todos los municipios de #Colombia y una vez me conozcan, decidan si le entregan la chequera a @petrogustavo o a Rodolfo Hernández" – #AEstaHoraEnVivo🔴 con @VickyDavilaH en @RevistaSemana 🎙️ pic.twitter.com/xSsBekCt7c

— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) September 9, 2021