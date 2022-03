VIDEO: «Él sabe cómo está Colombia»: Rodolfo Hernández dio detalles de su encuentro con el Papa Francisco

in

Luego de su reunión con el Papa Francisco, el candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, contó detalles de cómo se desarrolló su encuentro con el sumo pontífice, el cual tuvo lugar desde las 9 de la mañana de este miércoles 16 de marzo, y contó con la presencia de su esposa y su hijo.

«Los temas que hablamos y que le interesaron muchísimo al santo padre, fue recibir la noticia de que yo soy candidato a la Presidencia de la República, y que vinculé a la señora Marelen Castillo como mi fórmula vicepresidencial, que ella esté vinculada a la pastoral (…) y que quiere que trabajemos todos para mejorarle la vida a esos 22 millones de ciudadanos pobres» , expresó.

Según explicó Rodolfo Hernández, le habló al Papa Francisco sobre la crítica situación del país, y los políticos corruptos y deshonestos que lo manejan. Sin embargo, enfatizó en que el sumo pontífice está muy bien enterado sobre este tema.

«Sorpresivamente él sabe, más que los mismos colombianos, de cómo está Colombia en cuanto a la impunidad que generan las leyes y la aplicación de la justicia», manifestó.

Además, el ingeniero expresó que entre otros temas, discutieron sobre lo que él piensa hacer si es electo como presidente de Colombia, sobre todo, enfocado en la situación de la población pobre y falta de oportunidades.

Finalmente, Rodolfo Hernández invitó a todos los colombianos a que voten por él en la primera vuelta presidencial. «Les agradecemos mucho que el próximo 29 de mayo nos puedan apoyar con su voto. Nuestro eslogan: No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad», puntualizó.

El exalcalde de Bucaramanga sostuvo una charla privada con el sumo pontífice durante al rededor de 20 minutos https://t.co/EfEoyAaISa — Minuto30.com (@minuto30com) March 16, 2022

