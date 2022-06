Rodolfo Hernández aseguró que Roy Barreras es «una vil prostituta»

in

Durante el Congreso de Fedepalma, que tuvo lugar el vienes 03 de junio en Bucaramanga, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, arremetió contra el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, en medio de su discurso frente al cambio del país.

“La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda… Así no se salva esto”, afirmó Hernández.

Y es que no es la primera vez que el candidato presidencial se refiere a Barreras en estos términos, pues a comienzos de este 2022, el santandereano realizó las mismas afirmaciones, en referencia al cambio de partidos que ha hecho el congresista, quien inicialmente fue uribista, luego hizo parte del santismo, y ahora es militante del petrismo.

Además, Barreras también ha atacado en varias ocasiones a Rodolfo Hernández, siendo el hecho más reciente el registrado tras la jornada electoral del pasado 29 de mayo, donde el congresista puso en duda el triunfo del ingeniero en el departamento del Vichada, el cuál Hernández ni siquiera sabía que existía, y en el que sacó la mayor cantidad de votos.

“Lo de Vichada es extraño. En Vichada no hay internet eficaz. Nadie tiene tik-tok. Nadie conoce a Rodolfo Hernández ni siquiera sabía que el Vichada existía y extrañamente ganó allá. Exigimos ya la Auditoría Internacional sobre el Software para despejar toda duda”, afirmó Barreras.

