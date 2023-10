VIDEO. “Páseme el celular que no quiero matar a nadie hoy”, brutal robo a peluquería quedó en VIDEO

in

“Mami hágame un favor…”, comenzó diciendo el ladrón que entró ‘muy decente’ a despojar de sus pertenencias a una de las clientes y otra empleada que estaban en el fondo de la peluquería, ubicada en el barrio San Carlos de Piedecuesta.

Así fue el robo a peluquería

El sujeto entró saludando a las 7:41 de la mañana, y mientras que sacaba el arma de fuego le iba diciendo que hacer a sus víctimas. Cuando sacó el revólver escondido en la pretina de su pantalón, le pidió los celulares a sus víctimas y antes de irse les pido el favor de no gritar.

“No me vaya a gritar porque la mato, páseme el celular que no quiero matar a nadie hoy… pásemelo rápido… no vayan a salir gritando… porque voy es a darles…”, se le escucha decir al delincuente en el audio del video de la cámara de seguridad.

De acuerdo con las empleadas del local, otro sujeto estaba esperando al hombre que robaba en la peluquería para huir en una moto con rumbos desconocido.

