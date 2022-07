En las últimas horas, el Barcelona de España llegó a un principio de acuerdo con el Bayern de Múnich para fichar al delantero Robert Lewandowski, quien firmará un contrato por las próximas tres temporadas, conforme a la información que conoció EFE de fuentes cercanas.

El cuadro español pagará 45 millones más otros 5 millones en variables por el polaco, que en las próximas horas estará aterrizando en la capital catalana para realizarse los exámenes médicos y firmar su nuevo contrato.

Después, el jugador de 34 años de edad, viajará a Estados Unidos para disputar la gira de pretemporada que el cuadro azulgrana realizará en Estados Unidos desde este sábado, 16 de julio.

De esa forma, Lewandowski será presentado oficialmente al regreso de los compromisos en norteamérica, antes del próximo Trofeo Joan Gamper, que el Barcelona jugará el 7 de agosto, en el Camp Nou, frente al Pumas mexicano.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB

Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022