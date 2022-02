Quiso robarse una moto en Las Palmas y terminó como Dios lo trajo al mundo

Sobre las 2 de la tarde de este jueves 17 de febrero en el barrio Las Palmas, ciudadanos enfurecidos tomaron justicia por mano propia y atraparon a un sujeto señalado como ladrón de motos y lo golpearon.

Registros fotográficos indican que la turba, además de golpearlo le hicieron quitar la ropa.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que dos personas quienes serían supuestamente sus cómplices huyeron.

Al lugar llegaron las autoridades quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a una Estación de Policía.

