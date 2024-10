Roban a "Yo Me Llamo Maluma" y estalla en llanto haciendo la advertencia de no caer como él.

Roban a «Yo Me Llamo Maluma» y estalla en llanto ya que lo dejaron sin nada según lo que expresó en su video de tristeza.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Todo parece indicar que las estafas en línea volvieron hacer de las suyas y esta vez «Yo Me Llamo Maluma» fue la víctima. «Perdí todo» fue el mensaje que, compartió entre lágrimas haciendo una advertencia que «sufrió un robo bancario» al pagar todo lo que debía «porque vendió todo». Al parecer por lo dicho por el participante del Canal Caracol y quien hizo de doble perfecto de Maluma, «explicó que tengan cuidado en las transferencias «le pasó a él y no quiere que le pase a nadie más, al recibir consignaciones por canje, cheque o una mierda de esas» dijo Klismann que es su verdadero nombre.

Entre lágrimas y haciendo una denuncia que hace el video para que no caigan «acababa de perder todo». La angustia del Klismann «Yo Me Llamo Maluma» que refleja vino acompañada con las palabras «que no sabe que va hacer». Y el video repite es para que no caigan. Lo triste son los comentarios inhumanos que ha recibido tanto en la publicación de «Lo Sé Todo» Colombia como en las propias. Porque «nadie está exento de cometer un error o que le pase lo que a él le paso«. Otros mensajes de apoyo, esperan que Maluma quien le dio el espaldarazo en «Yo Me Llamo» le tienda la mano al doble, que lo mantiene vigente y que multiplica felicidad en pueblos o fiestas donde por el costo del Maluma real, lo contratan a él.

Mensajes de apoyo a Yo Me Llamo Maluma:

«Hermano, que el Señor te dé fortaleza para poder pasar este mal trago», «realmente es muy conmovedor tu video. Sé que muchas personas que aunque no te conocemos en persona y solo te hemos visto en redes o televisión queremos que estés bien como cualquier ser humano. Espero que puedas dar con el paradero de esas personas» y «tranquilo mi niño. Dios está a tu favor y todo saldrá bien. Vas a recuperar tus cosas o el doble de ellas«, se leen en sus redes sociales.

Lee más noticias de entretenimiento