River y Flamengo piden pista en la Libertadores

Redacción Deportes, 15 may (EFE).- Con cinco equipos inscritos anticipadamente en los octavos de final y con dieciséis partidos en cada torneo se reanudan desde este martes las Copas Libertadores y Sudamericana con la quinta jornada de la fase de grupos.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata, en la Copa Libertadores sonríen desde ya al estar matriculados en el grupo de los 16 mejores.

En la Libertadores cabalga sin freno el brasileño Palmeiras, campeón de las últimas dos ediciones y clasificado con puntuación perfecta en el grupo A con 12 puntos.

El Verdao, líder indiscutido con 20 goles anotados, es el único equipo de la Libertadores que ha ganado sus cuatro partidos. Además, tiene hasta ahora al goleador de la Copa Libertadores: Rafael Navarro, de apenas 27 años, que ha marcado siete.

Estudiantes de La Plata, en tanto, encabeza con 10 puntos el grupo C, y le siguen con 5 enteros el brasileño Bragantino, con 4 el uruguayo Nacional y prácticamente eliminado con 2 Vélez Sarsfield.

Con un pie en octavos están River Plate, líder del F con 10 enteros; y Flamengo, primero del H con 10 unidades. Ambos necesitan apenas un punto en los dos partidos que les quedan para sumarse a los clasificados.

El grupo D y el E lo lideran, respectivamente, los brasileños Atlético Mineiro con 8 puntos y Corinthians con 7.

No obstante, los escoltan de cerca el colombiano Deportes Tolima, con 7, y el ecuatoriano Independiente del Valle, con 5 unidades en la zona D; y el Boca Juniors, con 6, y el Deportivo Cali con 5 enteros en la zona E.

Solo dos paraguayos: Libertad, en el grupo B; y Cerro Porteño, en el G; se atreven a discutir esa hegemonía de brasileños y argentinos al ser líderes de sus respectivas zonas y tener la mayor aspiración para clasificarse a octavos al acumular ambos 7 puntos.

Cabe destacar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

– Programación quinta jornada de grupos de Copa Libertadores:

17.05: Bragantino (BRA) – Estudiantes de La Plata (ARG)

17.05: Caracas (VEN) – The Strongest (BOL)

17.05: Peñarol (URU) – Cerro Porteño (PAR)

17.05: Boca Juniors (ARG) – Corinthians (BRA)

17.05: Flamengo (BRA) – U. Católica (CHI)

17.05: Sporting Cristal (PER) – Talleres (ARG)

18.05: Ath. Paranaense (BRA) – Libertad (PAR)

18.05: Nacional (URU) – Vélez Sarsfield (ARG)

18.05: Palmeiras (BRA) – Emelec (ECU)

18.05: Colón (ARG) – Olimpia (PAR)

18.05: Dep. Táchira (PAR) – Ind. Petrolero (BOL)

18.05: Deportes Tolima (COL) – América Mineiro (BRA)

18.05: Alianza Lima (PER) – Fortaleza (BRA)

19.05: Atlético Mineiro (BRA) – Ind. del Valle (ECU)

19.05: River Plate (ARG) – Colo Colo (CHI)

19.05: Deportivo Cali (COL) – Always Ready (BOL)