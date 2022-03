Le rinden homenaje a Taylor Hawkins a las afueras del hotel en Bogotá

Desde horas de la mañana de sábado 26 de marzo ha llegado varias personas a las afueras del Hotel Casa Medina en Bogotá para rendirle un homenaje al baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, que falleció el pasado viernes en la capital del país.

El viernes 25 de marzo, falleció al baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins. La noticia impactó a millones de aficionados y artistas en todo el mundo, la agrupación se iba presentar en el Festival Estéreo Picnic.

“Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia triste, debido a una situación médica de gravedad, Foo Fighters no podrá presentarse esta noche y ha cancelado el resto de su gira en Sudamérica”, informaron a los seguidores de la banda en el Festival Estéreo Picnic.

Muchos fanáticos de la agrupación se han acercado al hotel para despedir al cantante con velas, flores, cartas y regalos.

Las causas de su fallecimiento son materia de investigación.

Colombian ex-model Esther Farfán pays tribute to @taylorhawkins, in front of Hotel Casa Medina, in Bogotá. — Farfán is the wife of Andrew Loog Oldham, former manager of the @RollingStones pic.twitter.com/HmNIyVmJwh

— Vladdo (@VLADDO) March 26, 2022