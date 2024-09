Rihanna recibe críticas por actuación de $6 millones de dólares en una fiesta de matrimonio en la India donde fue aplaudida.

«Estoy aquí esta noche en honor a Anant y Radhika, gracias por invitarme aquí. Dios bendiga su unión, les deseo todo lo mejor, felicidades» dijo Rihanna que se volvió a subir a un escenario después de casi 8 años de hacer un show especial según ella. Cantó 19 canciones y lo que más sorprendió es que se vio quieta debido a su nuevo estado (del que no se hace referencia). Pero fanáticos destacan que cobró un ojo de la cara por simplemente quedarse muy estática. Los 1.200 invitados, disfrutaron su show y al compartir algunos momentos de Rihanna sobre el escenario, motivaron los comentarios de su presencia en Anant Ambani’s Party . Ella llevaba un vestido brillante hecho a medida del diseñador indio Manish Malhotra.

RIHANNA IS ACCUSED OF RIPPING OFF INDIAN BILLIONAIRE WITH LAZY PERFORMANCE

She was paid $6 million and did little ‘work, work, work’ despite singing the song.

Some criticized a few performances in which she allegedly pretended to perform some of her dance moves.

Source:… pic.twitter.com/SD83nBylam

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2024