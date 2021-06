Se confirmó presencia de Rigoberto Urán y Sergio Higuita en el Tour de Francia

Este martes se confirmó que los ciclistas colombianos Rigoberto Urán y Sergio Higuita participarán en la próxima edición del Tour de Francia.

El equipo EF Education First reveló la lista de corredores con los que intervendrá en este certamen, entre quienes aparecen los pedalistas cafeteros.

Los mencionados deportistas estarán en acción desde el próximo sábado, 26 de junio, en la ciudad bretona de Brest, donde comenzará la ‘ronda gala’, certamen que concluirá el domingo 18 de julio en los Campos Elíseos de París.

Urán será el jefe de filas de su equipo y como tal espera ser protagonista en esta carrera, que es considerada la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico.

Además de Rigoberto Urán y Sergio Higuita, en el Tour de Francia también intervendrán los colombianos: Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao y Esteban Chaves.

Lea también: Luis Fernando Suárez, nuevo DT de la Selección de Costa Rica

Now announcing this year’s squad for the 2021 Tour de France. These guys are officially ready for the Grand Départ this Saturday! 🇫🇷 🤜

More here: https://t.co/HCoQYRsl7O pic.twitter.com/x33oTqlMBa

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 22, 2021