VIDEO : Rigoberto Urán estuvo en el set de «Rigo» y aprobó todo lo que vio

En la alfombra purpura «Don Juan», Rigoberto Urán compartió que aprobó a Juan Pablo Urrego, quien se metió de lleno en el papel con todos sus dichos, frases y gestos, lo que hará que la gente goce los 80 capítulos estimados en el Canal RCN.

El periodista Carlos Ochoa, quien se adelanta toda la prensa y canales con todos los detalles de las nuevas producciones, movimientos de actores y qué pasa en el set de las grabaciones no perdió tiempo en la alfombra de Maluma, y le preguntó a Rigoberto Urán sobre cómo le ha parecido la historia que hablará de su vida. Entre risas «Rigo» en su tono de voz y forma coloquial dijo que: «le gustó el casting, todo es muy bacano y todos los muchachos». Lo más importante para él es que «Rigo la Serie», va inspirar a toda Colombia y ese es su mayor deseo. Entre risas, se despachó en más elogios destacando que gracias a él volvió Robinson Díaz a actuar en TV, quien desde 1990 no estaba en ese canal a lo que dijo «eso es una belleza porque RCN se viene con todo«. Ante la pregunta de sus dichos o frases afirmó que Juan Pablo Urrego «la tiene clara más que él». En resumen son muy profesionales recalcando y con risas «son artistas huevón». «Vamos a conquistar a los hombres que no ven novelas, a los niños y a todo el país porque es una historial real e inspiradora». Aunque se rumura que estará al aire a las 8:00 p.m. por una infidencia que Ochoa, Rigo solo atino a decir: «esa no sé pero le aviso a penas salga de esta fiesta huevón».

CARLOS OCHOA LO VOLVIÓ HACER «RIGO» LE DIO PRIMICIA

