Ricky Martin «mata y orina a Residente» en vídeo

Con la invitación: «Detrás de las cámaras ‘Quiero ser baladista’ ya vieron el vídeo?», Ricky Martin compartió que está junto a Residente en una nueva colaboración polémica.

Muchos se estaban preguntando cómo va la vida de soltero de Ricky Martin y todo parece normal, ya que el cantante sigue trabajando sin parar o al menos eso se ve en su instagram donde compartió imágenes de rodaje y grabación del vídeo «Quiero ser baladista» donde Residente lo acompaña. El vídeo en blanco y negro, conserva el rapeo y unas frases de tiradera de Residente que habla que «cuando él habla … estos perros obedecen». Además dice claramente que : quiere dejar de acribillar artistas». Después de esa frase en el minuto 3:35 luego de ponerse una peluca y chaqueta, cambia el ritmo y dice que desde hoy «quiere ser baladista». El vídeo se vuelve fuerte cuando Martin mata a residente que no le cuadra lo de baladista y le descarga todas las balas del arma, salpicando la sangre en el piso para rematar la escena orinándolo. Pero luego al ponerse la gorra Ricky se transforma en «Residente» para un remate de balada de Martin cantando: «soy el amor Quiero querer, quererte, queriéndote.Y si yo estoy aquí y tu estás allá, quiero que vengas aquí y salgas de allá. Te falta lo que tengo aquí, me falta lo que tienes allá. Y si no puedes llegar aquí pues cierra los ojos allá. Imagínate que estás aquí conmigo». 9 minutos de vídeo y un nuevo hit que ya suma 3 millones de visualizaciones en el canal de Residente Youtube.

VÍDEO: Residente, Ricky Martin – Quiero Ser Baladista

