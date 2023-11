Ricardo Montaner anuncia que se retira indefinidamente

Ricardo Montaner tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera y darse espacio para disfrutar de los suyos.

El padre de Evaluna, Ricky, Mauricio, Alejandro y Héctor Montaner, luego de 30 años de estar en los escenarios, le dice adiós a sus fanáticos.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada», dijo el artista.

