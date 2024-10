Revuelo por Tini «asociada sentimentalmente» a Young Miko según medios internacionales ante unas imágenes en redes sociales.

«Kurdo Pakuro» influencer con una cuenta en X ha sido la fuente tomada por medios para asociar sentimentalmente a Tini y Young Miko como pareja. “Me contó una amiga cercana a Tini que la vieron besándose con la rapera puertorriqueña y que están saliendo y viéndose románticamente. Imagínense que Tini sale del clóset con Young Miko, me desmayo. Había algunos videos, pero no un adelanto de la canción. ¿Qué haces con Young Miko si no estás cantando?”. Causando un revuelo mediático y hype que tiene al cotilleo en vilo en el marco del lanzamiento de Posta su nueva canción.

Tini un avance de «Posta»

«Somos personas y nos podemos enamorar de otras no en base a su sexo, sino a su personalidad» dijo la cantante, compositora y actriz en el 2021. Seguramente avivando que la rapera de Puerto Rico, Young Miko, hablará abiertamente su lesbianismo en una entrevista hace un año. El periódico el Siglo Panamá, cita a una Luciana Bartu que afirmó haberlas visto juntas en Miami.



Los fanáticos están pegados a las cuentas de ambas artistas para ver si Tini o Young Miko, se hacen guiños con mensajes, canciones o referencias que las pongan en sintonía asociada a un posible vínculo afectivo.

