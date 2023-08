VIDEO. Los revolucionarios de hoy luchan por la vida: Presidente Petro

in

El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó la instalación del Comité Nacional de la Participación Ciudadana en la mesa de diálogos de paz, para mandar mensajes políticos contundentes, tanto a la guerrilla como al Congreso de la República y los invitó a sumarse de lleno a las transformaciones que necesita el país para lograr la paz.

A los delegados del Ejército de Liberación Nacional Petro los felicitó, porque según su relato es la primera vez que, en los 60 años de guerra de esa agrupación subversiva contra el Estado, hablan de frente y sin armas.

“Primero hay que dar una felicitación, nunca jamás en la historia contemporánea, el ELN había llegado a esta posición, hablar de frente desde el corazón de Colombia, sin dejar de ser el ELN, sin armas ante la diversidad de Colombia ancha y profunda, ante el Estado colombiano”, aseguró el Presidente.

Petro insistió en que hoy los jóvenes de Colombia están viviendo una guerra heredada, guerras de padres y bisabuelos, sin que la dirigencia política y la misma guerrilla hayan entregado sus mayores y mejores esfuerzos por solucionarla, además de advertir que es el momento de cambiar el paradigma de la guerra y la muerte por la paz y la vida.

“Hay que, de alguna manera, cerrar una puerta sin olvido y abrir ventanas y puertas hacia el futuro, hacia la libertad, hacia lo que no conocemos, hacia el viento, hacia adelante, un futuro que tiene que ser pacífico, no otra violencia más”, reiteró.

También, el primer mandatario remarcó la necesidad de lograr un acuerdo nacional desde la diversidad y que este debe sustentarse en la búsqueda de los elementos comunes que nos convierten en una nación y recordó que este no es un propósito nuevo y que desde 1982, en el proceso de paz con el presidente Belisario Betancur se planteó la necesidad de desarrollar un diálogo Nacional, pero que lastimosamente se quedó en el planteamiento solamente.

Por eso hizo un llamado directo a los dirigentes políticos, a los partidos y al Congreso, incluidos los denominados partidos de gobierno: “pregunta al Congreso de la República de hoy, ¿está dispuesto a asumir la responsabilidad histórica de volver vinculante, es decir, norma de la sociedad los desarrollos de un acuerdo nacional en Colombia? ¿Las fuerzas políticas de Colombia están dispuestas a asumir, conjuntamente, la responsabilidad de forjar el acuerdo nacional de Colombia, para dejar definitivamente la guerra y la violencia?

Y señaló que hoy no está planteando la división, como en el pasado, sino que de lo que se trata es de acordar entre todos, convocar a todas las fuerzas políticas de la sociedad a ayudar a forjar el acuerdo nacional y a volverlo realidad.

“El acuerdo nacional no es solamente que el Gobierno y el ELN estén juntos, el acuerdo nacional es que los partidos de gobierno y los de oposición lleguen ya a unos puntos comunes, de solución a problemáticas sociales concretas, ese diálogo hay que comenzarlo y no es el Presidente, son los partidos políticos, allá me están llevando que hay que hacer una coalición de mayorías y entonces que qué puestos y que contratos y que cómo se baja la plata a los municipios para el famoso CVY, tenemos que romper con eso”, remarcó el Presidente.

Al retomar los asuntos de la paz, el presidente Petro, mirando de frente a Pablo Beltrán, jefe de los negociadores del ELN, dijo que hoy los revolucionarios en todo el mundo apuestan por la vida, por la democracia y no por el uso de las armas para lograr las transformaciones políticas y sociales.

“Así que hermanos, qué esperan, la revolución está al frente, está es al lado de la vida, las armas no son sino instrumentos de la muerte déjenlas, que se oxiden, porque vamos a vivir y estamos viviendo los tiempos del cambio, en toda la humanidad, en todos los rincones del planeta, en todos los espacios de América Latina, en todos los rincones de Colombia, la palabra que se impone es el cambio, el cambio por la vida, el cambio para vivir, como dice Francia para vivir sabroso, el cambio por la existencia humana, así que ustedes son hermanos de este mismo planeta, aquí hay una lucha a fondo, pónganse entonces del lado de la revolución, del lado de la transformación, del lado de la democracia multicolor, del lado del pueblo, para que la vida bella pueda surgir”, insistió Petro.

Al cierre de su discurso, Gustavo Petro les dijo a los negociadores de paz de la guerrilla que tienen una responsabilidad histórica, estar al lado de la vida, porque esa hoy es la revolución: “así que bienvenidos a la paz”.

