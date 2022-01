¡Atención! Niegan impugnación al comité de la revocatoria en Medellín, y avanza proceso para revisar las firmas

in

Luego de que el comité de la revocatoria en Medellín celebrara como un triunfo que un juzgado de la ciudad determinara que las firmas de la revocatoria no debían ser revisadas, un nuevo juez volvió a fallar, y esta vez a favor del proceso de revisión.

Según se pudo conocer, el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, rechazó la impugnación que había hecho antes el comité revocador, que buscaba que el Movimiento Independientes no pudiera revisar las firmas que ya tiene la Registraduría.

La razón del fallo obedece a que el comité no tenía la competencia para impugnar la tutela, teniendo en cuenta que esta solo vinculó a la Registraduría, más no a los que promueven la revocatoria, y por eso no podían intervenir.

Justicia daría vía libre para revisar las firmas de la revocatoria

Además, se conoció que la Registraduría tampoco presentó ningún recurso, por lo que seguiría en firme el fallo, y faltaría poco para que el Movimiento pueda revisar firma por firma, y avalar así que dentro de las válidas hay inconsistencias.

Es de anotar que algunas de esas inconsistencias ya están radicadas ante la Fiscalía, pues podrían ser delitos, y se avanza en la investigación.

