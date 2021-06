¡Atención! Juez ordena suspender la recolección de firmas para revocatoria de Daniel Quintero

El Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín ordenó suspender la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, debido a que el alcalde ad hoc no tiene cómo verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad.

La decisión se toma porque el comité está en la obligación de diseñar un protocolo para la recolección de las firmas necesarias, según lo ordenó el Ministerio de Salud, que cumpla con toda la Resolución 777, que establece las medidas de bioseguridad, así ya se haya generado la reapertura total de la economía.

Alcalde ad hoc no ha tomado posesión

El gran problema radica en que el mandatario ad hoc, en este caso Juan Pablo Díaz Granados, aún no se ha posesionado y por eso no puede vigilar la recolección de firmas, bajo los estrictos parámetros de bioseguridad, y por eso, el juez que ordenó la suspensión aseguró que «tampoco ha resuelto el impedimento de la secretaria de salud de Medellín para fungir como garante del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por parte de los comités de revocatoria y el acatamiento de las disposiciones prescritas en la Resolución No. 777 de 2021».

Por eso, ante la entrega de las planillas, el juzgado cree que «esta decisión, a juicio del Despacho puede contribuir a que se incremente el número de contagios por COVID-19, resultantes de un proceso de recolección de firmas, en donde no está garantizada la verificación en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad requeridos, con lo cual se pone en riesgo no solo el derecho a la salud de los habitantes de Medellín, sino que, eventualmente desconoce el debido proceso que debe seguirse en el proceso de revocatoria».

Este fue el fallo emitido por el juez, sobre la revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero:

