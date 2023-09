Fotos. ‘Quiero hacer mi vida con Dani’: Revelan la verdadera relación entre el médico colombiano y Daniel Sancho

Luego de que el chef español Daniel Sancho hubiera confesado el asesinato del médico colombiano durante unas vacaciones en Tailandia, después de que tuvieron una fuerte discusión por una posible separación.

El caso sigue siendo mediático, por lo que continúan revelándose algunos detalles desconocidos hasta el momento.

Lo que se supo respecto a su relación, fue lo que el mismo Daniel Sancho expresó durante su declaración, en la que mencionó que estaba en una relación de algunos meses con Edwin Arrieta, pero que todo era bajo amenazas por parte del médico.

El día del asesinato, de acuerdo con su abogada, Sancho se sentía asfixiado, en una jaula, y que se negó a tener relaciones sexuales con el médico colombiano.

“Yo le dije que lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió. Me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre”, dijo el confeso asesino.

Sin embargo, hace unos días, salió a la luz una entrevista que habría hecho la Revista Hola al médico colombiano, Edwin Arrieta, en el mes de enero.

En ella, la víctima comentó sobre sus planes de mudarse a España y abrir un nuevo proyecto gastronómico al lado de Daniel Sancho.

“Me dedico cien por ciento a mis pacientes, tanto así que en muchas oportunidades no tengo tiempo para mi vida personal. Respecto a los otros países, tengo muchas pacientes de Chile y Argentina, por eso, hace un año decidí abrir un consultorio en Santiago y próximamente en España”, contó aquella vez.

Añadió que, “Para el 2023, aparte de expandir mi consultorio en España, se viene un proyecto gastronómico, que es otra de mis pasiones. He dejado atrás un poco el polo, mi deporte favorito, porque la mayor parte de mis días se la dedico a mis pacientes”.

Con estas nuevas pruebas se pone en duda lo dicho por el chef español de 29 años a las autoridades en Tailandia.

E incluso, medios internacionales compartieron algunos mensajes que habría enviado el médico Edwin Arrieta a un amigos antes de ser asesinado.

“No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja. Como ya le comenté, quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid. Mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites”, se lee en los chats, publicados por el programa Fiesta de verano.

¿Cómo empezó la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta?

Cabe resaltar que algunos medios locales declararon que ambos hombres se conocieron en una discoteca de Madrid.

La Istar es uno de los sitios más populares en ese país, y en la que tanto Daniel como Edwin frecuentaban con regularidad.

Durante la investigación, conocidos del presunto homicida han asegurado que Daniel no era homosexual, por lo que algunos expertos consideran que podía “tratarse de una práctica denominada yachting o gay for pay”, cuando un hombre heterosexual cambia dinero por sexo.

