Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín confirmaron este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de Raúl Torres Álvarez, un hombre de 68 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves 21 de noviembre.

El cuerpo fue encontrado en la canalización del barrio Cerro Nutibara, en la desembocadura al río Medellín, en el suroccidente de la ciudad, después de varios días de intensa búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades.

Raúl Torres Álvarez, quien sufría de diversas enfermedades como diabetes y problemas cardíacos, fue hallado sin signos vitales en un lugar cercano a su residencia. Aunque las primeras investigaciones indican que sus problemas de salud podrían haber influido en su fallecimiento, las autoridades aún no han confirmado las causas exactas de su muerte.

Desapareció el jueves

El hombre había sido reportado desaparecido, luego de que sus familiares desconocieran de su paradero desde el jueves 21 de noviembre, cuando había almorzado con su hija.

La pareja sentimental de Raúl, con quien no convivía, no pudo dar con su paradero, pues sus vecinos dijeron no haberlo visto tampoco el viernes.

Fue allí cuando iniciaron una búsqueda desesperada, incluyendo la canalización en la carrera 70 con calle 29, ya que frecuentaba el lugar para consumir tabaco.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Habitantes en situación de calle informaron a la familia el día sábado haber visto un cadáver flotar por la canalización; fue este domingo cuando el cuerpo fue rescatado, dándole aviso a la familia de Torres Alvarez para que acudieran a hacer el reconocimiento del cuerpo, el cual fue positivo.

El caso causa inquietud, pues según versiones de quienes le conocieron, Raúl Torres Alvarez no se ausentaba de su residencia y no consumía alcohol o sustancias psicoactivas.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los hechos que rodearon su desaparición y muerte. Se ha hecho un llamado a la comunidad para que se acerque y brinde cualquier información adicional que pueda ser relevante para el desarrollo de la investigación.

Lea también: ¡Flotando en las aguas del Río Medellín! Hallan cuerpo de un hombre por el Puente de Guayaquil

Aquí más Noticias de Medellín