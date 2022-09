in

El presidente de Fedegan, el poderoso gremio ganadero del país, levantó una polvareda al proponer una estrategia de seguridad para los ganaderos víctimas de invasión tierras. Su propuesta se basa en la denominada “sinergia comunicacional”, que establece acciones para una “solidaridad de cuerpo” cuando ocurran estos hechos.

De inmediato, desde el partido de gobierno y otros sectores críticos del polémico dirigente, comenzaron a escucharse opiniones que sin más, equiparan la propuesta de Lafourie con el nacimiento, hace algunos años, de las llamadas “Convivir”, cooperativas de seguridad que, muchas de ellas, degeneraron en grupos de paramilitarismo, con una incidencia fatal en algunas regiones del país.

Lafourie no solo asegura que su estrategia es respetuosa de la ley, sino que su gremio, está dispuesto a apoyar las políticas de repartición de mas de tres millones de hectáreas entre campesinos, asociaciones y grupos de alta vulnerabilidad social. Lanzó además una fuerte pulla al ministro de interior por su propuesta de movilizar a la gente en caso de no aprobarse la reforma tributaria.

Minuto 30: De qué se trata su propuesta de “Sinergia comunicacional”?

R., para eso estamos construyendo justamente, un protocolo, tanto de apoyo jurídico como de apoyo comunicacional, con el buen propósito de que cuando haya situaciones de esta naturaleza, los ganaderos tengan una capacidad de reaccionar en el más estricto cumplimiento de ley. También tenemos un protocolo de comunicaciones, a todos los ganaderos de la zona inmediatamente les notificamos la situación que estaban viviendo estos propietarios y llegaron a apoyar a las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones legales . No tuvieron otra alternativa sino desalojar el predio de manera pacífica, y problema arreglado.

Minuto 30: ¿ De dónde sale la comparación de esta acción con las de las llamadas Convivir?

R. Los mismos calenturientos de siempre. El gobierno expidió un comunicado del presidente de la República – comunicado que agradecemos – donde les dice a los invasores criminales , que “ aquí hay una tierras en la SAE. Pero esas tierras se van a entregar a los campesinos sin tierra , a las cooperativas , a las asociaciones de mujeres, ¡ pero no así! No invadiendo, no violentando el derecho que en este caso tiene el Estado de poder proceder de acuerdo a las normas.

Minuto 30: De todas maneras queda la duda, si en algún momento esto podría degenerar en enfrentamientos, en hechos lamentables, ¿ Quién responde por esas cosas?

R. No. Yo creo que cuando uno es un ciudadano que respeta la ley, sabe que son las autoridades las que deben actuar. Esto no es para que actúen los ganaderos que acompañen. Los ganaderos tienen una actitud solidaria de cuerpo con el afectado para demostrar que no están solos.

Minuto 30: ¿ Su llamado podría equipararse con el que hace el ministro del interior para que la gente se movilice en caso de que el Congreso no apruebe la Reforma Tributaria?

R. Yo no sé si al ministro lo sacaron de contexto o no. Porque yo no creo que al Congreso de la República se le pueda amenazar con una especie de democracia tumultuaria, porque estaríamos llegando al fin de la democracia representativa y a la conculcación de libertades. Yo creo que los parlamentarios merecen respeto. Yo no creo que eso haya sido así.

Minuto 30: ¿ Ustedes están de acuerdo en que esta Reforma Agraria que se ha planteado desde el gobierno de Petro, puede llevarse a cabo sin mayores tropiezos, obviamente con todos los argumentos legales posibles?

R. Pero por supuesto. ¿Quién ganó? Petro. ¿Qué dijo Petro en campaña? Eso. ¿Qué ha dicho Petro como presidente elegido? Eso. No ganó ni Fico ni ganó Hernandez, y en consecuencia ¿cuál es la razón para que nosotros invoquemos qué? El va a cumplir un mandato que está expreso en el acuerdo: repartir tres millones de hectáreas. En consecuencia, los ganaderos lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno si fuere del caso, en la compra de esas tierras y por otra parte, facilitarle los procesos. Yo no me voy a oponer ni voy a hacer nada que de alguna manera violente la ley y violente lo que son las banderas del gobierno que hoy, legítimamente, está al frente del Estado colombiano.

R. Por supuesto que sí. Vamos a estar muy activos en defensa de los ganaderos, de sus bienes, de sus vidas. No pueden seguir pensando que los ganaderos pertenecen a un segmento de la sociedad con menos derechos que el resto.