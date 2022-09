“Relocos, papi; relocos” llegó hasta las pantallas del Times Square en Nueva York

in

La intérprete de la canción ‘Relocos papi, relocos’ que se viralizó en las redes sociales a principios de año, apareció en las pantallas icónicas del Times Square de New York.

Karla Cajamarca, conocida artísticamente como ‘Kei Lich’, publicó en su cuenta de Instagram, que su foto apareció en las pantallas del Time Square, porque fue nominada a los premios Latin Plub 2022.

“Parceeee, hoy me desperté con la noticia de que salí en el Time Square Garden. No me las creo. Gracias a mi mamá, a mi papá, a la fam, al bro, a la gente del barrio que ha creído en mi jajaja”, fue parte del mensaje que escribió en sus redes la cantante. Ahora los invito también a por la Kei en @latinplug / La re buena.» señalo la artista en su cuenta de Instagram.

Los Premios Latin Plug, tienen como finalidad reconocer a personalidades latinas del mundo del entretenimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de kei linch (@keilinchh)

