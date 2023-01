[VIDEO] El doloroso relato de la madre de niña abusada y asesinada en Huila «suplicó que no la mataran»

Parece que no hubieran palabras para describir los dolorosos casos que suceden a diario en Colombia y donde siguen siendo mujeres de todas las edades las víctimas mortales de enfermos hombres.

El 27 de enero sucedió uno de los hechos que podría calificarse como el más macabro y horroroso de lo que va de este 2023.

En el barrio Virginia del Municipio de Pitalito, en Huila, un depravado y malvado hombre entró hasta una casa para abusar de una niña de 10 años y luego matarla a puñaladas, pero no siendo suficiente, mató al perro de la casa y agredió de gravedad a la abuela de la niña, cuando intentaron defenderla.

El hombre que le quitó la vida a la pequeña María Camila P, una niña llena de sueños, fue identificado como Jonathan Francisco G. T. y afortunadamente fue capturado por las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía manifestó que a este hombre se le encontró el cuchillo con el que asesinó a la niña, al perro e hirió a la abuela, además de haber detectado en su ropa grandes manchas de sangre.

El procesado está imputado como presunto autor de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado. Sin embargo, el hombre se declaró como inocente negando los cargos.

Es importante mencionar que la abuela de 67 años, agredida mientras intentó defender a la niña, se encuentra en un centro de salud luchando por su vida.

Como un testimonio doloroso sobre este caso, la mamá de la niña reveló en una entrevista que su única y pequeña hija le rogó a este asesino por favor no la matara y sin embargo despiadadamente continuó y siguió con el perrito y su abuela.

«Ella solo le pedía que no la matara, ella suplicaba que no la mataran, y al desgraciado ese no le importó… Pido que se haga justicia. Mi muchachita le sacaba risas a todos, era una niña, un angelito y él me la arrebató injustamente»

