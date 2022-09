“Defenderé con sangre mi propiedad. Primero muerto antes de que me la quiten”: mensaje de ganadero a invasores

Tras la polémica por videos donde se observan a ganaderos en una caravana de camionetas cuidando sus tierras de los invasores, un ganadero manifestó que no está dispuesto a dejarse quitar ni un milímetro de tierra.

“Estoy dispuesto a ofrendar mi vida, pero mi finca no me la quitan. La voy a defender a muerte, pero así mismo quedan advertidos quienes pretendan arrebatármela, porque no se los permitiré ni un milímetro”, dijo el finquero que, junto a otros, protestó el fin de semana en El Plato (Magdalena).

Las declaraciones fueron entregadas al medio al medio regional Hoy Diario del Magdalena, donde los hacendados manifestaron su inconformismo ante la situación y dijeron al gobierno que, sino le ordenan a la Fuerza Publica cuidar la propiedad privada, ellos acudirán a las vías de hecho para defenderla.

“Si Petro o el Estado quiere darle tierra a quienes las exigen hoy invadiendo, pues que se haga una reforma agraria y el Gobierno compre lo que tenga que comprar, pero mi finca me la respetan, y no voy a permitir que nadie venga a quitármela. Primero muerto antes que esos bandidos me la arrebaten. No me voy, aquí me quedó y defenderé con sangre mi propiedad que tantos sacrificios me ha costado”, manifestó el ganadero.

Según versiones de la zona, la intención de los invasores que al parecer son dirigidas por dos personas que ya estarían identificadas por las autoridades, sería apoderarse de cerca de 4 mil hectáreas.

“Esos los que son, son unos bandidos, se están aprovechando de una gente a la que les han vendido la idea que invadiendo tendrán el respaldo de Petro y de su gobierno, pero tenemos entendido que eso no es así. Pero al mismo tiempo nos asaltan enormes dudas porque no vemos actuar a la Policía, nadie del Gobierno viene a poner el pecho y a detener a estos bandidos”, recalcó el afectado.

Adicionalmente comparó su tierra con la plata que hay dentro de un banco, diciendo que el que entré por ella, es un delincuente: “La plata del Banco es del Banco. En nuestro caso la tierra tiene un propietario el que se meta a ella, es un delincuente, va con el propósito de robársela, y ello en el caso mío no lo voy a permitir´, aseguró.

