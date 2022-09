«No me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina Isabel II»: Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez, explicó porqué no asistió al funeral de la reina Isabel II en Londres.

En diálogo con Caracol Radio, Francia Marquez rompió el silencio ante su inasistencia en el funeral de la reina Isabel II, explico que la figura del reinado representa una figura de esclavitud y racismo contra la población afro.

“Yo, como Francia Márquez, no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica con esto del racismo, del colonialismo, de la esclavitud. Para mí, ir a eso no es un privilegio”, sostuvo la vicepresidenta.

En representación de Colombia asistió Verónica Alcocer, la primera dama, y el canciller Álvaro Leyva

