Registraduría deberá incluir el género no binario en los documentos de identificación

Una persona no binaria, decidió instaurar una tutela ante la Registraduría Nacional, con el fin de que sea modificada la casilla de los sexos en su documento de identidad.

En dicha petición, esta persona solicitó que se incluya la opción de identificarse con un género no binario, tanto en el registro civil como en la cédula.

El Juez Cuarto Administrativo de Bogotá, quien admitió la tutela, reiteró que esta clasificación «que plantea un código de identificación binario, en el cual solo se puede ser hombre o mujer, es anacrónico y propicia la discriminación de otras identidades».

Y añadió que «aquellas personas que como el accionante de esta tutela, no se perciben o encuadran dentro del código de identificación binaria de ‘hombre’ o ‘mujer’, se ven sometidas a la negativa de la autoridad registral de declarar dicha situación en sus documentos de identificación».

Ante esta situación, la Registraduría Nacional fue obligada a incluir el género no binario dentro se su casilla de clasificación. «El juez de tutela no puede desempeñar un papel pasivo, sino que está en la obligación de proveer la defensa de los derechos fundamentales eventualmente vulnerados, pues no podría aceptarse la existencia de derechos sin protección judicial”, señaló el fallo.

Así las cosas, la Registraduría tendrá un plazo de tres meses para realizar el cambio en el registro civil y en la cédula de quien presentó la tutela.

