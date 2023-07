Registrador Alexander Vega responde a polémica por audios de Óscar Iván Zuluaga

in

A través de un comunicado, el Registrador Nacional Alexander Vega, quien era Magistrado del Consejo Nacional Electoral -CNE-, respondió a la polémica por los audios filtrados, sobre las investigaciones a las campañas presidenciales de 2014.

“Conocidos los audios publicados por la revista Semana y una vez constatadas las decisiones de las investigaciones de las campañas presidenciales para el periodo 2014, época en la que hacía parte del Consejo Nacional Electoral como magistrado, me permito aclarar a la opinión pública y medios de comunicación que: Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos”, dice el comunicado.

Además, agrega que no existió pacto sobre las decisiones que se discutían en el CNE: “Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”.

Al final, Alexander Vega, asegura que sus actuaciones como magistrado “siempre estuvieron bajo el marco de la Ley y atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, puntualizó.

Recordemos que el próximo 10 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, quien era su gerente de campaña, tras conocerse las grabaciones en las que reconoce que recibió dineros de Odebrecht para financiar su campaña.

