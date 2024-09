Aprobado cerca del 94 por ciento del articulado en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud sigue generando inquietudes entre quienes se saben conocedores de la materia que, como lo han expresado ex ministros y exviceministros de salud en carta enviada al presidente, reclaman mayores espacios y oportunidades para exponer y explicar sus preocupaciones sobre el futuro de la seguridad social en salud para el país.

Augusto Galán Sarmiento, quien ocupara la cartera de salud hace tres décadas, asegura que aunque en el último año se han realizado foros, audiencias públicas, simposios y se ha abierto la más variada cantidad de escenarios para hablar de las bondades y problemas de la reforma, la opinión y observaciones de quienes tienen experiencia en el manejo de la salud, es poco lo que tanto gobierno como congresistas han escuchado e integrado al texto que hoy tramita el Congreso.

Para empezar, Galán señala que lo que hoy ha aprobado la Cámara de Representantes adolece de lo esencial en la salud que, según su conocimiento, debe ser la garantía de acceso, oportunidad, calidad y pertinencia de los servicios de salud para todos los pacientes, en especial en aquellas regiones donde no se cuentan con las más mínimas oportunidades de salud, incluidas las grandes ciudades.

“El reto mayor que tenemos en el sector salud, no del mes pasado sino de los últimos años, es el acceso oportuno a los servicios de salud y la homogenización de la calidad en todo el territorio nacional, el problema de acceso es fundamentalmente de oferta, necesitamos más y mejor recurso humano y eso no está en discusión en esta reforma; necesitamos distribuir mejor el recurso humano en el territorio nacional, eso no está en esta reforma; necesitamos reconocer mejor la labor del talento humano en salud, eso está insuficientemente planteado en esta reforma. En resumen, necesitamos una política nacional de talento humano en salud con varias líneas de trabajo y líneas programáticas, lo cual no está planteado en esta reforma”, esboza el exministro Galán Sarmiento.

Además, Augusto Galán, señala que en todo el país “necesitamos mejorar la infraestructura, la oferta de servicios, la infraestructura física, fortalecer la red pública hospitalaria y de clínicas en diferentes regiones, necesitamos infraestructura digital y conectividad en todo el territorio nacional para llegar con otros modelos de atención, fortalecer la telemedicina y la telesalud, mayor interoperabilidad en los sistemas de información, para que los pacientes tengan un acceso más rápido y oportuno a los servicios de salud, mejorar los sistemas de información para tomar mejores decisiones de salud pública, pero esas cosas no se están tocando en esta reforma, en esta reforma el interés es quién maneja la plata, esa es la discusión de fondo, pero los usuarios y pacientes no son el centro de atención de esta reforma”, puntualiza el exministro de salud e integrante de la ONG Cómo Vamos en Salud.

