in

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, informó que la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional, no contempla los subsidios de vivienda no VIS. Quiere decir que las casas o apartamentos que superen el valor de los 135 o 150 salarios mínimos no tendrán la ayuda económica que fue creada por el expresidente Iván Duque.

“En la reforma (tributaria) no quedó. Ese es un subsidio de la emergencia sanitaria por la pandemia y fue creado para la reactivación”, señaló la jefe de cartera en una entrevista con el portal de noticias Valora Analitik.

Precisó Velasco que lo que si se garantiza es que las personas que ya tienen el subsidio se les va a mantener hasta que se cumpla el tiempo.

¿Cómo funciona ese subsidio?

El dinero que otorga el Gobierno Nacional a la persona o familia que adquiere el beneficio, es por 500.000 pesos mensuales, recursos que se aplican a los interés corrientes.

Se entregaba durante los primeros siete años, ósea 84 cuotas, quiere decir 42 salarios mínimos, a hoy el beneficio total es de 42.000.000 de pesos, aparte de los subsidios al momento del desembolso del crédito de vivienda o del inicio del contrato de leasing habitacional.