En la sesión 18 de la plenaria de la Cámara sobre la salud, el proyecto de reforma impulsado por el Gobierno, superó el 90 por ciento de aprobación del articulado, particularmente los que cambian la naturaleza de las EPS y les asignan nuevas tareas.

De acuerdo con el ponente de la iniciativa, Alfredo Mondragón, después de varias semanas de estar empantanado el trámite de la reforma, la plenaria de la Cámara aprobó los temas más sensibles de la misma y ratificó la necesidad de que los recursos públicos de la salud sean manejados por una entidad pública, en tanto a las nuevas gestoras de salud y vida se les pagará por cumplir funciones de auditoría, así como de coordinación e integración de los niveles de atención.

Entre tanto los congresistas de la Alianza Verde, que no pudieron participar en las discusiones adelantadas en la sesión 17, expresaron su molestia, porque ninguna de sus propuestas, proposiciones y señalamientos de inconveniencia, fueron tenidas en cuenta, al punto de señalar que este jueves la reforma a la salud avanzó con tintes de arbitrariedad.

Reforma a la salud, esto dicen algunos representantes sobre su aprobación en la Cámara

“Hoy tenemos aprobado más del 94 por ciento de la reforma con los artículos medulares, es decir, las nuevas funciones como gestora, que es reconocer las principales funciones de las EPS en materia de articulación de la atención primaria con la mediana y la alta complejidad, van a seguir haciendo las auditorías, la conformación, pero ya no solas como EPS, sino que van a hacerlas conjuntamente con otras instancias, para que no se reproduzca la integración vertical, no manejarán más los recursos públicos como negocio”, explicó Alfredo Mondragón.

Por su parte el vocero de la Alianza Verde, el representante Vallecaucano Duvalier Sánchez, aseguró que la jornada de hoy en la plenaria de la Cámara les deja un sinsabor, pues no les permitieron exponer sus cuestionamientos y propuestas, al tiempo que quedaron sin responder muchos interrogantes, como el futuro de los actuales contratos de las EPS con las Instituciones Prestadoras de servicios.

Julia Miranda, la única representante de El Nuevo Liberalismo en la Cámara, asegura que la reforma avanzó, pero con arbitrariedades, al señalar que la actitud del presidente de la Corporación no les permitió el tiempo suficiente para plantear los temores que les asisten sobre los cambios planteados y, específicamente, la no aceptación de ninguna de sus propuestas.

La plenaria de la Cámara fue citada para el lunes a las 2:00 de la tarde, en lo que muchos esperan sea el debate de aprobación definitivo de la reforma a la salud, después de 18 sesiones en las que los señalamientos, acusaciones, recusaciones y denuncias de micos, marcaron la pauta y enredaban las discusiones.

