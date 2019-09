¿Recuerda la terrible pelea de hinchas del DIM? Lokillo fue quien grabó la situación y dejó esta reflexión

Por estos días se ha hecho viral en redes sociales un video que muestra una terrible situación que se presentó en Medellín, horas previas el clásico paisa.

Se trata de un video en el que se ve a varios jóvenes hinchas del Medellín enfrentarse a machete entre sí.

En las últimas horas, el comediante paisa conocido en el país como Lokillo Flórez reveló que fue él quien registró en video este lamentable hecho de violencia y dejó una sentida reflexión al respecto.

El humorista detalló que se dio cuenta de la presencia de una chiva llena de hinchas y decidió grabar: “Cuando fui a grabar lamentablemente vimos que la situación no era solamente la del carro que pasaba, sino de unos muchachos que delante de nosotros se estaban matando”, expresó.

“Esto no es la mayor parte de la gente que disfruta del fútbol. Hay unos poquitos que no valoran la vida y se quieren matar, a esos muchachos que están ahí con un puñal en la mano, que de pronto me siguen en mis redes, yo les quiero decir que la vida vale mucho más que ir por ahí matándose por una camiseta”, puntualizó.