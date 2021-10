Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid anunció que no va a aspirar a la reelección

Este miércoles, 27 de octubre, el rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Libardo Álvarez Lopera, anunció que no va a aspirar a la reelección, por lo que retira su postulación y dio algunas consideraciones del por qué de su decisión.

A través de un comunicado, Álvarez señaló que: «Mi conciencia no me permite convivir en paz con los conciliábulos y el constreñimiento al elector primario, en el proceso de elección de rector para el periodo 2022-2025».

«No admitiré nunca que se ponga en vilo el futuro de esta institución, por mantenerme en un cargo. Que respondan ante el juicio de la historia, aquellos que desde un poder sub júdice, han manifestado ser capaces de desestabilizar al “POLI”, con tal de no verme reelegido en su rectoría. Yo tengo mi conciencia tranquila por haber cumplido cabalmente con mi deber. Me enorgullezco de mi formación y de mis acciones. Disfruto de mi libertad plena, no la tengo condicionada por ningún organismo de investigación y en ejercicio de ella actúo», dijo.

Asimismo, el rector del ‘Poli’ manifestó que para él, la institución está «por encima de todo y de todos» y que quienes «pretenden convertirla en la arena donde los gladiadores son despedazados por las fieras, demuestran la poca altura de su moral y la oscuridad de sus intenciones. Esas insaciables fieras se mueven con artimañas en todas las esferas, para obstaculizar el desarrollo de este centro de educación superior», señaló.

Finalmente, en el documento, Álvarez se dirigió a los Señores Consejeros y concluyó diciendo: «estas y muchas otras consideraciones, me motivan a retirar mi postulación para ser reelegido como rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. “A estas alturas de mi vida no busco ser parte de un cuento con final feliz… sólo busco ser feliz sin tanto cuento.”».

