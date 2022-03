Reconteo total de votos

in

El pasado domingo 13 de marzo la Registraduria reportaba que 17,5 millones de personas habían depositado su voto en las elecciones de Senado. El viernes 18 de marzo, con el 97% de escrutinio, aparecieron 214 mil votantes más que en el preconteo. De los ocho partidos políticos que alcanzaron el umbral, seis disminuyeron su votación, y un partido, El Pacto Histórico, sumó más de 350 mil nuevos votos. Las diferencias entre preconteo y escrutinio pasaron de un 0,5% en las pasadas elecciones a más del 7%.

Las diferencias estadísticas que pueden existir entre un preconteo y un escrutinio predicen que cualquier cambio se distribuye proporcionalmente en la muestra. Si existe una diferencia del 7% entre los dos conteos, los números de votos podrían subir y bajar en los partidos políticos sin generar grandes cambios en el número de curules. No obstante, este no fue el caso. Un solo partido incrementó en más del 16% su número de votos. Los nuevos votos encontrados solo beneficiaron al Pacto Histórico, y gran parte de los 180 mil votos que perdieron los otros partidos con umbral, se fueron para ese mismo partido.

El Partido Liberal, el tercer partido más votado del país fue el único de los demás partidos que no perdió curules. Incluso aumentaron cerca de 5 mil votos, proporción significativamente menor a la del Pacto. La MOE sostiene que no hubo fraude electoral, atribuyen el asunto a la confusión de los jurados, y un error en el formato E-14 en la página 9 donde el sistema no tomó los votos por el Pacto.

Pero las dudas sobre el funcionamiento del conteo digital de votos venían siendo alertadas con anterioridad. El expresidente Pastrana denunció a principios de año que los directivos de la empresa que maneja el software de conteo de votos, INDRA, tuvieron una reunión en privado con el líder del Pacto, Gustavo Petro en España. La empresa pertenece al gobierno español, cercano ideológicamente a Petro.

La Registraduria no respondió el derecho de petición de Pastrana; y la mancha de duda quedó sobre el software que supuestamente leyó erróneamente algunos E-14 en la página del Pacto Histórico.

Y si el Pacto salió beneficiado, es curioso que el partido más afectado, fue la corriente ideológica opuesta. El escrutinio establece que el partido que más votos perdió comparado con el preconteo fue el Centro Democrático. Mientras la segunda fuerza política más votada, el Partido Conservador, perdió 12 mil votos; el Centro Democrático le quitaron cerca de 55 mil votos. Nuevamente no existió proporcionalidad estadística. Mi caso particular, presento una disminución de cerca de 2 mil votos.

La situación de la votación nacional de la Cámara Afrodescendiente también es dramática. El domingo, Polo Polo había ganado su curul en una campaña de opinión, limpia. En el escrutinio, en Buenaventura, aparecieron 1.500 votos nuevos para otra candidata (hija del parapolítico Juan Martinez Sinisterra). El mismo vinculado a un fraude en Registraduría. Le robaron a Polo Polo, metiendo votos de última hora.

No podemos aceptar el resultado de estas elecciones. Todos los partidos deberíamos estar de acuerdo en un reconteo total de los votos, con testigos y con transmisión en directo vía streaming. Estamos próximos a unas elecciones presidenciales y la confianza en el Registrador y su sistema está completamente rota. La democracia no puede estar sujeta a dudas.