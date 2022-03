Recomendaciones para estar sin tapabocas en espacios abiertos

in

Actualmente los municipios colombianos que superaron el 70 % en la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 tienen permitido no usar tapabocas en espacios abiertos pero, ¿cómo no usarlo y no tener más riesgo de contagiarse de coronavirus?

Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, recordó que el COVID-19 no se ha ido, por lo que el autocuidado no puede suspenderse.

Por lo cual, recomendó que las personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación sigan usando el tapabocas en espacios abiertos, debido a que su posibilidad de complicarse es mucho más grande que la de los vacunados.

Asimismo, recalcó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir que el coronavirus se complique y se llegue a la muerte, por lo cual es necesario inmunizarse contra el covid.

En el mismo sentido habló acerca de las personas con comorbilidades o en edad avanzada, que tienen más riesgos frente al COVID-19, y los invitó a que además de vacunarse, se apliquen la dosis de refuerzo, y así disminuyan la posibilidad de complicarse, ya que son más vulnerables en este aspecto.

Si desea saber más acerca de la medida del no uso de tapabocas en espacios abiertos, puede consultar la Resolución 350 de 2022 del Ministerio de Salud.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.