RBD: llega a las plataformas digitales con «Live In Río»

Atención fans de RBD, llega el concierto del 2006 «RBD Live In Río» a las plataformas digitales.

El histórico concierto del grupo más importante del pop latino, RBD, el cual se celebró en 2006 en el impresionante Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, por fin se encuentra disponible en plataformas digitales después de años que los fans pidieron volver a experimentarlo. El show en Río fue presenciado por casi 100 mil personas, colocando a RBD en una categoría a la que solo las más grandes leyendas han llegado, inclusive superando a artistas de la talla de Guns N’ Roses y Luis Miguel en vender el mayor número de localidades en el menor tiempo de dicho recinto. Este es solo uno de los incontables logros masivos que RBD sigue logrando a la fecha.

LISTADO DE CANCIONES LIVE IN RÍO

*Rebelde

*Santa No Soy

*Así Soy Yo

*Feliz Cumpleaños (Happy Worstday)

*Enséñame

*Qué Fue Del Amor

*Cuando el Amor Se Acaba

*Una Canción

*Este Corazón

*Sólo Para Ti

*Me Voy / Intro Sálvame

*Sálvame

*Tenerte y Quererte

*No Pares

*A tu Lado

*Fuera

*Qué Hay Detrás

*Un Poco De tu Amor

*Aún Hay Algo

*Trás De Mí

*Ser O Parecer

*Nuestro Amor

*Rebelde (Versão Português)

Próximamente también estará también disponible en formato físico en CD + DVD y este set list puede ser el mismo que se interprete en Colombia excepto la versión portugesa de Rebelde. RBD emprende el próximo mes de agosto el tan esperado Soy Rebelde Tour, el cual abarca 28 ciudades en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, iniciando el 25 de agosto en el Sun Bowl Stadium de El Paso, Texas, para cerrar el año en la Ciudad de México.

