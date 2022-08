Un rayo de luz con Petro ¿Cuándo llegará al Bajo Cauca?

El Bajo Cauca, padece y siente el terror de la violencia, una problemática social que se le salió de control a las autoridades de la región; el último hecho, fue la masacre de tres jóvenes en el municipio del El Bagre, “si en este municipio llueve, en Caucasia no escampa”. En el último mes, los homicidios han aumentado un 70% y hoy son 36 vidas que se perdieron como consecuencia de las balas que rozan en los patios de nuestra subregión.

No podemos olvidar que municipios como Caucasia, son ricos gracias a las bondades de la naturaleza, pero así mismo, también somos ricos en desigualdades sociales.

La llegada del nuevo gobierno ofrece una luz para una región tan olvidada y necesitada como el Bajo Cauca, el presidente Petro quiere incursionar en su gobierno los “Diálogos Regionales”, estos se van a convertir en una hoja de ruta vinculante, una apuesta para alcanzar justicia social con connotación a la paz total, una paz que nos ayude a reconstruir el tejido social, donde nuestros jóvenes dejen de ser presas fáciles de la captación por parte de grupos armados ilegales, donde se deje de sentir esa sensación de que se vive en la tierra del olvido.

La paz total del presidente Petro, no llegará al Bajo Cauca y a su capital Caucasia, si no se le invierte tiempo a la comunidad, si no se logra vincular a todos los sectores productivos, si no se logra un sometimiento de las bandas que operan en la zona, si no se entiende que las dinámicas sociales y económicas del Bajo Cauca son especiales, por ejemplo no todos los que tienen un motor o una retroexcavadora para extraer oro son miembros de las BACRIM y que atacarlos como se pretende en el nuevo gobierno seria agudizar la problemática social y de desempleo que se viven hoy en la región; se espera de unas políticas públicas que sean el resultado de la conversación entre Gobierno y comunidades; de unos diálogos que logre entender e identificar el sentir de los Bajo Caucanos.