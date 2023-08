VIDEO. Rauw Alejandro le dedica su último tema a Rosalía ¿Muy despechado?

Luego de que se conociera la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, el cantante sacó una canción que sería dedicada a su ex, «Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar», dice el puertorriqueño.

El fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro fue tendencia en redes sociales, internautas aseguraron que una modelo paisa sería la causante de la separación.

Ante tanta polémica, Rauw Alejandro ha lanzado este jueves una nueva canción, Hayami Hana, con la cual estaría dando a conocer los momentos difíciles que ha pasado debido a la ruptura.

“Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago ‘a cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben, saben un carajo…”, canta Rauw Alejandro.

