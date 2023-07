«Rateros se apoderaron de los semáforos en Colombia, extorsionan conductores y nadie hace nada»: Mauricio Tobón

in

El aspirante a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, hizo un llamado sobre la situación en los semáforos del país, lugar que catalogó como un “nido de criminales”.

El candidato del Movimiento El Parche, manifestó que estos sitios vienen siendo usados para delinquir sin que las autoridades reaccionen ante hechos evidentes.

“Los semáforos son hoy en día sitios de extorsión. Usted llega en su vehículo y se ve invadido e intimidado por varias personas que de manera agresiva te exigen darles dinero, ya sea por limpiarte el vidrio, por un dulce o porque sí. Mujeres, adultos mayores, jóvenes se encuentran con prácticas que rayan con la ilegalidad. Los semáforos ya no son señales de tránsito sino lugares para obtener a las malas uno que otro peso”, indicó Mauricio Tobón.

Mauricio Tobón manifestó que recuperar las calles es su propósito y por ello le solicita a las autoridades brindar seguridad a los ciudadanos que hoy rezan para que no les toque un semáforo en rojo.

“Hemos conocido casos de daños a carros por no acceder a dar dinero a quien de manera agresiva lo exige. Los ensucian, rayan y hasta chuzan las llantas para amedrentar a quienes simplemente van desplazándose tranquilamente a sus casas o lugares de trabajo. Esto no puede seguir pasando, porque las agresiones cada vez se vuelven más violentas y no sería raro que en pocos días estemos hablando de una tragedia mayor”, expresó Tobón.

Mauricio pondrá a disposición de los ciudadanos de Antioquia un canal en WhatsApp en el cual podrán denunciar lo que pasa en los semáforos con el fin de hacer un mapeo de los más peligrosos y alertar a las autoridades para que tomen medidas que brinden tranquilidad y le dejen claro a los criminales que no hay espacio para ellos sin la ciudadanía está unida.

