Video: Graban (¿teniendo sexo?) en una tribuna a reconocido rapero, en medio de un partido de hockey

Tremendo escándalo se presentó en redes sociales en las últimas horas, luego de que el reconocido rapero Kodak Black, quien además ha dado de qué hablar en otros momentos, fuera filmado teniendo sexo durante un partido de hockey.

En esta oportunidad, se pudo ver al cantante en el partido de los Florida Panthers, equipo perteneciente a la NHL, la mayor liga de Hockey de Estados Unidos y del cual es seguidor Black, con una mujer, en posiciones muy comprometedoras.

Ante tal situación, las autoridades llegaron al palco donde estaba el rapero, pues ya habían recibido varias quejas.

Sin embargo, luego de escuchar la versión de Black no lo arrestaron, pues confirmó que no estaba teniendo sexo públicamente sino bailando sensualmente y divirtiéndose con la mujer, que lucía un atuendo bastante sexy.

Para leer más noticias de entretenimiento, ingrese aquí.

Incluso, horas después el hombre compartió un video en su historia, con lo que desestimó la idea de que estaba teniendo sexo.

I think Kodak found something better to do at the Panthers game pic.twitter.com/oZlUn06tt3

— D (@David954FLA) January 12, 2022