VIDEO. Rapero ruso se suicida para evitar ir a la guerra en Ucrania

El rapero ruso Ivan Vitalievich Petunin, conocido como Walkie, decidió quitarse la vida para evitar ir a la guerra en Ucrania.

El cuerpo del rapero fue hallado al lado de un edificio de gran altura en la calle Congressnaya de Krasnodar, según informa Daily Mail.

Poco antes de morir, el artista, de 27 años, publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraba que no está preparado para matar.

“Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, aseguró el rapero.

Y agregó, «No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma, no quiero hacerlo, no mataré a los míos por ningún ideal”, en la publicación que hizo en sus redes sociales.

Joven rapero horas antes de su drástico final

«Me llamarán, la movilización se convertirá en movilización total, tengo dos brazos, dos piernas y un dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora, pero no tengo derecho a apretar el gatillo, algunos no ganarán», expresó el joven.