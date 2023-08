Con FOTOS Y VIDEO rapero colombiano es acusado por su expareja de violencia física

El pasado 19 de agosto, a través de redes sociales se conoció la polémica denuncia de María Camila Cuadros, expareja del rapero nariñense Big Stan, quien lo acusó de causarle diversas agresiones físicas por las que actualmente tiene «Fisuras en el cráneo, pómulo y mandíbula, además de muchas contusiones en mi cuerpo. Estoy recibiendo atención médica, y psicológica», dijo la mujer.

De acuerdo con el relato, el hombre llamado Esteban Camilo Hoyos ‘Big Stan’, le habría propinado varios golpes en medio de una discusión en su casa, cuando estaba en estado de alicoramiento.

«Cuando entramos en el apartamento, él cierra la puerta y se me tira encima. Ahí me dice ‘¿No es qué estabas muy brava?’. Luego me traslada al cuarto, me pone la cara contra el colchón y me sigue golpeando», contó para una entrevista.

E incluso, dijo que sintió mucho miedo porque al parecer, la habría amenazado de muerte.

«Mis oraciones en ese momento no eran como para pedir ayuda, sino como para pedir que encontraran mi cuerpo, y ojalá lo capturen. Yo solo pensaba en mi hija y que tuviese una buena vida. Sentía miedo, desesperación», detalló.

En la denuncia hecha por Instagram, la mujer no solo compartió un comunicado narrando el hecho, sino que también subió algunas fotografías con los múltiples golpes que presuntamente le habría dejado el rapero Big Stan, quien se enfrenta a una segunda denuncia, pues el año pasado otra de sus exparejas lo acusó públicamente de maltrato físico.

Para finalizar su testimonio, María Camila contó que luego de que el rapero ‘se cansó de golpearla’, ella lo disuadió para que se fuera a dormir, momento en el que aprovechó para pedir ayuda en el apartamento de arriba y dar aviso a las autoridades.

Aunque la mujer contó que el rapero fue arrestado, por fallas en el proceso volvió a quedar en libertad, por lo que se siente desprotegida ya que La Fiscalía no realiza un acompañamiento continúo, solo ofrece un teléfono de soporte ante emergencias.

Por último, María Camila explicó que el rapero la ha buscado para ‘conciliar aparte’, luego de que se enteró que ella hizo pública la situación.

«Me ha escrito. Tanto él, como la familia de él y su mejor amigo. Pero sus mensajes son básicamente un chantaje. Dice que asume sus errores, pero que conciliemos por aparte porque de lo contrario le dará algo a la mamá. Entonces lo importante aquí para él es la mamá», enfatizó la joven.

¿Quién es el rapero Big Stan?

El artista oriundo de Nariño ha tenido influencia en diversos discos del estilo del rap, hip hop, cumbia, música andina, etc., con lo que ha logrado popularizar varios de sus sencillos como: ‘Estrella, Luna y Tierra’; ‘Dame un Poquito’; ‘Luna’; ‘Papel Dile’. Su carrera inició el 2002 y es el fundador de ‘Códigos Sur ‘La Banda».

A pesar de sus éxitos, Big Stan se ha mantenido en el ojo del huracán desde hace algún tiempo.

En abril de 2022, otra de sus exparejas lo denunció por violencia, luego de dejarla con incapacidad de varios meses.

