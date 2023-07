VIDEO. Con 80 firmas radican de nuevo regularización del cannabis de uso adulto

in

Por enésima vez y con la esperanza de que en esta ocasión se logre su aprobación, el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, radicó el proyecto de reforma constitucional que regulariza el cannabis de uso adulto.

Lozada, acompañado de otros 80 congresistas, madrugaron a radicar su iniciativa considerando, tal vez, que al que madruga Dios le ayuda, al punto de que ser el primer acto legislativo presentado en la Cámara y bajo el número 001 de 2023.

“Nosotros somos muy eficientes en trabajar los textos, tenerlos listos a la hora de radicar y, por supuesto, esperamos que sea el primer proyecto de acto legislativo que se discuta en la Comisión Primera de Cámara, que pase prontamente a la Plenaria de la Cámara, en ambas células legislativas hay presidencias del Partido Liberal, es decir, esperamos que esto se haga de manera muy rápida, a ver si somos capaces de volver a dar el debate en el Senado, que es donde hemos tenido los mayores inconvenientes”, asegura Juan Carlos Lozada.

Optimista por el número de congresistas que respaldan su iniciativa, Lozada no esconde sus temores de que aparezcan, como en las oportunidades anteriores, artilugios que enreden el trámite y lo lleven al fracaso.

“Ochenta firmas logramos recoger y hubo gente que dijo ‘hombre no alcancé a firmar el proyecto antes de que lo radicaran, cuente conmigo´, creo que tenemos una base de congresistas realmente histórica para apoyar un proyecto desde el vamos como este, eso nos da confianza de que vamos a tener apoyo; también tenemos preocupaciones, porque el presidente del Senado fue el único del Partido Verde, obviamente con el doctor JP, que votaron en contra del proyecto”, reitera el congresista Liberal.

Los temores expresados, por el antecedente del voto negativo del Presidente del Senado, llevaron al representante Lozada a pedirle garantías al Senador Name, para que el proyecto de reforma constitucional haga su trámite sin ningún tipo de obstáculos y que sea la decisión mayoritaria del Congreso la que prime en su discusión.

“Desde ya le pedimos garantías al señor Presidente del Senado, para que no vaya a haber artilugios, como vimos en otras épocas con presidentes de la Cámara, por ejemplo, que a punta de mañas hunden este tipo de proyectos, espero que la altura que ha demostrado en muchos años de política el doctor Name, sea prenda de garantía para que esto no suceda en el Senado”, concluyó Lozada.

