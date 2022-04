¡Regreso triunfal! Racing venció 1 x 0 a Platense con gol de Edwin Cardona y es líder del Grupo A en el torneo argentino

in

El regreso a los terrenos de juego del volante antioqueño Edwin Cardona tras superar la lesión del biceps femoral derecho, tuvo consigo varios condimentos que en general fueron bastante positivos tras el triunfo de la academia.

En un inicio no se tenía certeza de cuanto tiempo podría jugar el colombiano ante Platense, dado que el ex Boca ya había estado disponible ante River Plate de Uruguay en Copa Sudamericana pero el técnico Fernando Gago decidió no utilizarlo.

Con el compromiso bastante cerrado, el crack colombiano saltó a la cancha sobre los últimos 25 minutos de partido en reemplazo de Matías Rojas con la misión de generar acción que favorezcan el tanto buscado por el conjunto de Avellaneda.

Su ingreso fue bastante bueno, generó varias acciones y engrandeció el ataque académico, teniendo su recompensa al final donde incluso discutió con su compañero Enzo Copetti para decidir quién de los dos patearía el penal recibido en el tiempo adicionado.

El cafetero tomó la pelota y con mucha seguridad la clavó al lado opuesto del vuelo del guardameta del calamar dando no solo el triunfo a Racing si no manteniendolo de manera invicta en lo más alto de la tabla de posiciones en el grupo A del torneo local.

Estadística del regreso de Edwin Cardona tras superar la lesión

🎓 Edwin Cardona | Platense 0 – 1 Racing (Copa Liga Profesional)

⌚ 26 minutos

⚽️ 1 Gol

📊 19 de 25 pases correctos (76%)

⚔ 2 de 3 duelos ganados pic.twitter.com/ufwIPfYno2 — 🇦🇷 (@fgvideos1) April 10, 2022

También podría interesarte: ¡Colombia es campeón del Panamericano de Squash en Guatemala!.