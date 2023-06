“Me dejé llevar por la rabia y el trago”: Armando Benedetti sobre sus polémicos audios

En medio de la polémica provocada por los audios de Armando Benedetti, el exembajador de Colombia ante Venezuela, se volvió a pronunciar en su cuenta de Twitter.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.

Este trino fue bien recibido por muchos y criticado por otros, quienes aseguran que no hay justificación para las palabras y señalamientos, mencionados en los audios filtrados.

