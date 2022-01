Quintero reconoce apoyo de Duque a su gestión como alcalde, y lo invita a seguir acompañando el progreso de la ciudad

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a la polémica que se ha generado en el país por sus declaraciones y las del presidente de Colombia, Iván Duque, y aprovechó para reconocer el apoyo que el máximo mandatario ha tenido con su gestión.

En diálogo con el periodista Yamid Amat, Quintero aseguró que en su alcaldía le «ha ido bien con el presidente Duque. En esta administración se logró aval técnico, financiero y fiscal para sacar adelante el Metro de la 80».

Además, explicó que no ha sido la única obra trabajada de la mano con el gobierno: «Muchos temas los hemos trabajado de manera conjunta», pero dejó claro que, pese al trabajo conjunto, la campaña presidencial que se avecina, genera roces políticos: «pero ahorita que empiezan las campañas, esto se empieza a tensar, y él hizo unos comentarios en los que hablaba del socialismo del siglo XXI y que al parecer quería referirse a nosotros».

Quintero le pide a Duque apoyar a Medellín, pero no meterse en política

Sobre su comentario, que le dio la vuelta al país, sobre el pedido a Duque de no meterse en la ciudad, el alcalde asegura que no lo dijo en tono fuerte, y que se refirió puntualmente al tema de la revocatoria que algunos sectores políticos adelantan en la capital de Antioquia: «Lo necesitamos en Medellín, no lo necesitamos en los políticos de revocatoria en Medellín».

«Lo que le he pedido es que sigamos trabajando como venimos trabajando, que vamos trabajando bien», finalizó el mandatario.

Las calles de Medellín dicen que la Revocatoria se convertirá en un plebiscito contra sus promotores: el uribismo, el Pacto de Chuscalito, los carteles empresariales, los condenados por Hidroituango, y los condenados por parapolítica. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 11, 2022