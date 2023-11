Quién es Miss Universe 2023 y su novela de vida

in

Quién es la nueva Miss Universe 2023 y su novela de vida que tiene a los medios hablando de ella sobre su proyecto social.

Sheynnis Palacio es la nueva soberana de la belleza universal, nacida en Nicaragua de 23 años fue elegida como la nueva Miss Universe 2023 en la República de El Salvador. Fue una noche donde Colombia, Australia y Thailandia también tenían chance. Precisamente la amante de los animales y licenciada en Comunicación Social, había hablado en sus redes sociales que tiene un trastorno de salud. Se trata de la ansiedad que ha enfrentado durante algún tiempo y los pasos que ha dado para sobrellevarla. «Yo soy una paciente de episodios ansiosos y a través de eso dije que no soy la única persona que está pasando por esto y ahora, con la ayuda de mi psicóloga, que me ha venido dando acompañamiento, he aprendido a gestionar mis emociones» afirmó la Miss Universe a Telemundo y desde ahí se ha abanderado en este problema. «Entiende tu mente» es su proyecto social que promociona en redes sociales y espera que el mensaje llegue a todas las mujeres en el mundo.

MISS UNIVERSE 2023 CAMPAÑA ENTIENDE TU MENTE

El Dato: La Miss Universo 2023, reveló que «sufrió esa noche un ataque de ansiedad en el backstage. Sin embargo lo supo manejar». Esa noche le dedicó el premio a los 6 millones de nicaragüenses y especial a las niñas, esperando que su triunfo sea una inspiración en la construcción de una nueva Nicaragua.

