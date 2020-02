“Queríamos marcar diferencia y lo conseguimos”, Aldo Bobadilla

Minuto30.com- El entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Aldo Bobadilla, subrayó tras el abultado triunfo ante Deportivo Táchira, en Copa Libertadores, que habían planificado buscar el partido desde los primeros minutos y a la postre se logró.

“Habíamos planteado un partido con el deseo de ganar, queríamos marcar diferencia y lo conseguimos”, manifestó.

El orientador valoró el desempeño de su equipo en su debut en la competencia.

“Hicimos bien las cosas, la manera de plantear el juego y destaco la labor de los jugadores, porque sin ellos, esto no funcionaría. Generamos muchísimas ocasiones de gol, el rival es complicado, pero Medellín fue eficaz y marcó diferencia”, indicó.

Independiente Medellín formó en este partido con Andrés Mosquera Marmolejo, Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez, Larry Angulo, Adrián Arregui, Javier Reina, Andrés Ricaurte, Maicol Balanta y Juan Fernando Caicedo.

Se presume que este once será el principal del DIM para afrontar la Copa Libertadores y los partidos de Liga que no coincidan con el certamen continental; sin embargo el entrenador se mantiene fiel a su discurso y sugiere que hay otros jugadores que no fueron titulares, que también pueden tener un espacio.

Por consiguiente, aseguró que “sería irresponsable hablar de un equipo ideal. Confío en el plantel, tienen mi respaldo. En este partido, jugaron 14 jugadores y quedaron 16 afuera con muchas ganas de jugar. Queremos mostrar un equipo que juegue de la misma manera, destacamos el plantel, el trabajo que viene haciendo y siempre vamos a buscar lo ideal para el juego”.

Por último, manifestó que las aspiraciones del Independiente Medellín son altas, y aunque no siempre que se hacen las cosas se bien se logra el resultado, como considera sucedió en Barranquilla, el equipo seguirá en su idea de generar más alegrías en la familia ‘Roja’.

“Debemos seguir siendo protagonistas en cada partido”, sentenció Bobadilla.