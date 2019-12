Quedó definido el plan de alivios económicos para los usuarios del Icetex

En la última sesión del año, jóvenes, estudiantes y Gobierno definieron uno de los acuerdos más importantes y difíciles: el plan de alivios económicos para los usuarios del Icetex.

En un primer punto, los usuarios con mora menor a 90 días podrían acceder a la condonación entre el 75 % y 80 % de los intereses corrientes y de mora de las cuotas atrasadas.

“Por ejemplo, si alguien tiene mora de tres meses y debe 1’800.000 pesos, le condonarían probablemente 700.000, de forma que para normalizar de nuevo su obligación pagaría 1’100.000 en 1 o 2 cuotas. Actualmente tiene que pagar 1’800.000 para estar al día y que cese el hostigamiento del Icetex”, explica Daniel Torres, vocero de los usuarios de la entidad y quien ha estado en el proceso de reforma.

Otra reforma es la habilitación de cuatro giros adicionales para los usuarios que hayan recibido la totalidad de desembolsos establecidos por el Icetex. Actualmente están establecidos dos giros. “Hoy en día muchos se retiran antes de terminar sus estudios debido a que necesitan más semestres para terminar materias”, dice Torres.

Según se contempla en los acuerdos, a este beneficio podrán acceder las personas que hayan cursado como mínimo el 50 % del programa académico. “Los cuatro giros adicionales contemplan casos de giros por mayor carga académica, por doble titulación, derechos de grado y rezago académico”, dice un documento del Ministerio de Educación.

Por otra parte, ahora sería posible cambiar de línea de crédito, un proceso que actualmente no es posible. Esta reforma está dirigida a estudiantes que no pueden cumplir con el pago de las cuotas en la línea de crédito seleccionada.

Otro alivio económico sería la condonación de un porcentaje del crédito por impacto social positivo. Es decir, personas que se hayan graduado con el Icetex y que desarrollen proyectos de investigación y/o docencia en universidades públicas podrán verse beneficiados con una reducción en una parte de su crédito.

Por último, pero no menos importante, es el tránsito voluntario al modelo de pago contingente al ingreso. “El usuario actual no paga si no tiene empleo, no se crean intereses de mora ni tampoco reporte negativo en las centrales de riesgo, y solo pagará una cuota mensual baja de acuerdo con sus ingresos”, explica Daniel Torres.

Algunas de estas medidas son de corto, mediano y largo plazo, y deberán ser autorizadas por la junta directiva del Icetex. Se prevé que las reformas de corto plazo puedan entrar en vigencia en el primer trimestre del 2020.