Que un exNacional reemplace a González en el arco alborotó a los hinchas del DIM en redes

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que al arco rojo, recientemente cuidado por David González, podría llegar el exAtlético Nacional y hoy por hoy en Bucaramanga Christian Vargas.

Lo que no deja de ser un simple rumor no ha sido tomado así por algunos aficionados, pues en redes sociales han reaccionado sobre todo por algunos dichos de Vargas cuando tapaba en el verde.

Al respecto se ha dicho que el profesional de 30 años no es idóneo para cubrir la plaza de David, y que en todo caso prefieren un portero extranjero.

Sobre el particular el DIM Oficial no ha dicho nada y sí aclaró hace varios días que solo tengan en cuenta la información que se emita de manera oficial en sus portales de comunicación.

La plantilla que dirige Aldo Bobadilla recién salió a vacaciones el pasado día 27.

El populismo del fútbol, por eso no me preocupo de un 'interes' del DIM hacia Christian Vargas, por más 'necesidad' que tengan en la posición, la hinchada no aceptaría ver a un ex-verde e hincha de Nacional allí.

— NasBeltránF (@NasBeltran) November 29, 2019