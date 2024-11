¡Qué tiestazo! Fuerte caída en el Giro de Italia, dos colombianos involucrados

Una caída masiva, cuando faltaban 67 kilómetros para llegar a la meta, tuvo dos colombianos involucrados.

Se trata de Fernando Gaviria y Einer Rubio que, por fortuna, pese a lo aparatoso del accidente, lograron reponerse.

Ambos, Gaviria y Rubio, tras sobarse, se montaron en sus bicicletas y tomaron carretera con rumbo al pelotón al que lograron unirse tras el susto.

El que no logró reponerse fue Biniam Girmay del Intermarché-Wanty, que el año pasado tuvo que retirarse del Giro y en esta ocasión le pasó lo mismo.

El ciclista eritreo, un gran velocista, tuvo una primera caída en la mañana de este martes y con la pierna derecha bastante afectada decidió seguir.

Sin embargo, minutos más adelante, en una bajada y con el pavimento mojado por la intensa lluvia, se volvió a caer y con ello sello su salida de la competencia.

Visiblemente afectado, más por no poder seguir, que por el dolor físico, tuvo que subirse al carro del equipo y ver el resto de la competencia por televisión.

Este martes (7 de mayo) se disputa la cuarta etapa entre Acqui Terme – Andora en un trazado de 190 kilómetros que se han hecho difíciles de correr.

En la zona cae una intensa lluvia que dificulta la visibilidad de los competidores y les mete presión ante el alto riesgo de una caída.

Major crash in the peloton, involving @ben_oconnor95, @MATTEOTRENTIN, @FndoGaviria and also @GrmayeBiniam, who goes back on the bike, but seems to be in real pain. #GirodItalia pic.twitter.com/egsZfgfjnf

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024